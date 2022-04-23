В Красноярском крае мужчина поджёг траву «во благо пчёл»

В Красноярском крае мужчина поджёг траву около деревни Милехино. Местные жители сообщили о поджоге в полицию.

На место сразу же выехали сотрудники лесной охраны, пожарные и участковый. Пока шло тушение огня, правоохранители нашли поджигателя. Им оказался 33-летний пасечник. Мужчина рассказал, что решил выжечь старую траву, чтобы побыстрее выросла свежая, заявив, что это благо для пчел.

В отношении пасечника составили административный протокол по статье 8.32 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова