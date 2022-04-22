Полиция Красноярска оперативно разыскала пропавшего 11-летнего мальчика. В пресс-службе МВД по краю рассказали, что его отец начал бить тревогу, когда ребёнок после уроков не вернулся домой.

«Поисками пропавшего ребенка занимались наружные наряды полиции, поисковые группы из сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных, а также волонтеры», – рассказали в ведомстве.

Когда школьника нашли, выяснилось, что он просто гулял и немного заблудился. Сотрудники полиции благодарят всех неравнодушных красноярцев, которые в едином порыве отправились на поиски мальчика.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова