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В Канске женщина подожгла траву у детского сада

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Красноярск
18:13 22 Апреля 2022
канск, полиция
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Жительница Красноярского края подожгла траву, чтобы «улучшить» внешний вид территории у детского сада.

Накануне в дежурную часть обратился мужчина, который рассказал о том, что неизвестная и явно нетрезвая женщина, устроила пал сухой травы на территории детсада. На место сразу отправили ближайший экипаж ДПС, который задержал нарушительницу. На допросе задержанная рассказала, что сухая трава была высокой и портила внешний вид микрорайона, поэтому она решила её поджечь. 

Во время оформления протокола по административной статье 20.4 КоАП РФ женщина расплакалась и просила отпустить ее, потому что она «хочет домой». Информацию о нарушении передали сотрудникам службы участковых уполномоченных полиции.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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