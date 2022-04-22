22 апреля
Красноярск
погода +8 °C
75.0
 
€ 81.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

18-летний автомобилист врезался дерево в красноярской Зеленой Роще

Главная Происшествия
Красноярск
17:44 22 Апреля 2022
красноярск, гибдд
версия для печати Ico_print

18-летний автомобилист врезался дерево в красноярской Зеленой Роще. 

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, парень не справился с управлением. Кроме него в салоне ВАЗ-21093 находились три человека. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому получили травмы.

Водителю оказали медицинскую помощь на месте. А еще двух пассажиров, 17-летних парня и девушку, пришлось госпитализировать.

В ГИБДД рассказали, что водительские права виновник ДТП получил всего месяц назад. В отношении него составили административные материалы.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ачинске будут судить банду сутенёров

В Ачинске будут судить банду сутенёров

22 Апреля 2022 г.
Одной из проституток было меньше 18 лет
Новости Красноярска: В Красноярске поймали подозреваемого в эксбиционизме

В Красноярске поймали подозреваемого в эксбиционизме

22 Апреля 2022 г.
20 апреля у школы № 150 заметили неизвестного со спущенными штанами
Новости Красноярска: Одного из руководителей Finiko задержали в Бурятии

Одного из руководителей Finiko задержали в Бурятии

22 Апреля 2022 г.
В СИЗО мужчина пробудет до 20 июня
Новости Красноярска: В отделе полиции Красноярского края умер задержанный за дебош мужчина

В отделе полиции Красноярского края умер задержанный за дебош мужчина

22 Апреля 2022 г.
Задержанный пожаловался на плохое самочувствие
Новости Красноярска: В центре Красноярска таксист снес молодых парня и девушку на мотоцикле

В центре Красноярска таксист снес молодых парня и девушку на мотоцикле

22 Апреля 2022 г.
Пострадали три человека
Новости Красноярска: Житель Красноярского края истязал кота и попал под суд

Житель Красноярского края истязал кота и попал под суд

22 Апреля 2022 г.
Животное мучали, из-за мяуканья
Новости компаний
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

17 Апреля 2022 г.
Расследование уголовного дела уже завершено
Новости Красноярска: 22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

22 апреля в Красноярске ожидается ветер до 25 м/с

21 Апреля 2022 г.
23 апреля — резкое понижение температуры воздуха
Новости Красноярска: В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

В Красноярске с 10 этажа выпала 12-летняя девочка

21 Апреля 2022 г.
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru