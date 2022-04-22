18-летний автомобилист врезался дерево в красноярской Зеленой Роще.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, парень не справился с управлением. Кроме него в салоне ВАЗ-21093 находились три человека. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому получили травмы.

Водителю оказали медицинскую помощь на месте. А еще двух пассажиров, 17-летних парня и девушку, пришлось госпитализировать.

В ГИБДД рассказали, что водительские права виновник ДТП получил всего месяц назад. В отношении него составили административные материалы.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын