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В Ачинске будут судить банду сутенёров

Главная Происшествия
Красноярск
17:06 22 Апреля 2022
суд, ачинск
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В Ачинске будут судить банду сутенёров. Как рассказали в пресс-службе МВД по краю, С марта 2019 года по декабрь 2021 года ранее судимый 28-летний местный житель организовал фирму по оказанию интимных услуг в Ачинске. Мужчина вовлек в занятие проституцией ранее знакомых девушек 1987, 1993, 1994 и 2005 годов рождения, а роль их куратора предоставил своему приятелю.

Злоумышленники разработали график, по которому принимали заказы от клиентов по телефону, осуществляли доставку девушек, контролировали сбор денежных средств за оказанные услуги, а также выдавали «работницам» заработную плату.

В декабре 2021 года правоохранители пресекли деятельность фирмы. Члены ОПГ были задержаны и доставлены в отдел полиции. Расследование уголовного дела было завершено, материалы переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

 
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