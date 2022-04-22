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Одного из руководителей Finiko задержали в Бурятии

Главная Происшествия
Красноярск
14:45 22 Апреля 2022
финансы, мошенничество
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В Улан-Удэ задержали вице-президента финансовой пирамиды Finiko. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Советский районный суд в качестве меры пресечения отправил подсудимого в СИЗО мужчина пробудет до 20 июня.

Это не единственное задержание. Так, 20 апреля были задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды по всей России. В их жилищах провели более 70 обысков, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Финансовая пирамида Finiko начала работать в 2018 году, обещая своим клиентам высокую прибыль в короткий срок. Участникам предлагали конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и переводить на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой. Взамен «инвесторы» получали созданную аферистами внутреннюю валюту «Цифрон». Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения.

Органы внутренних дел России получили более пять тысяч заявлений от потерпевших. Среди обманутых – не только россияне, но и жители других стран. Сумма похищенных денег превышает 5 млрд рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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