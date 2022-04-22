В отделе полиции Красноярского края умер задержанный за дебош мужчина

МВД Красноярского края ведёт служебную проверку по факту гибели человека в отделе полиции Норильска. В пресс-службе МВД пояснили, что жительница города обратилась в полицию с сообщением, что бывший муж пытается выбить дверь в её квартиру. На место выехали сотрудники ППС, которые задержали ранее судимого 38-летнего гражданина и доставили его в ОВД.

Во время составления административного протокола мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Правоохранители немедленно вызвали врачей, но спасти его не удалось: задержанный скончался в присутствии двух бригад медработников.

Сейчас по данному факту проводится проверка. В ее ходе планируется установить всех обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова