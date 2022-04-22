В центре Красноярска таксист снес молодых парня и девушку на мотоцикле

В Красноярске на проспекте Мира такси столкнулось с мотоциклом. Поздно вечером водитель иномарки поворачивал с Мира к Краевой библиотеке и снес мотоцикл Suzuki GSX, который ехал ему на встречу.

В результате пострадали три человека – водитель иномарки, ему оказали помощь на месте. Мотоциклист и его 19-летняя пассажирка были госпитализированы.

В ГИБДД напоминаю, что с наступлением теплой погоды на дорогах становится все больше мотоциклистов. Водителей просят быть внимательными и при совершении маневра оценивать дорожную обстановку.

Фото: © vk.com/kraschp