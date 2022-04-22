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Житель Красноярского края истязал кота и попал под суд

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Красноярск
11:01 22 Апреля 2022
в красноярском крае, полиция
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Жителя Назарово будут судить за жестокое обращение с котом. 23 ноября местная жительница сообщила в полицию, что в подъезде жилого дома найден раненное животное. 

Участковые уполномоченные и оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. На допросе мужчина рассказал, что причинил вред коту из-за того, что тот мяукал. Свою вину истязатель признал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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