В Железногорске мужчина повторно сел за руль пьяным и получил судимость

В Красноярском крае мужчина повторно сел за руль пьяным и получил в наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Как сообщили в пресс-службе полиции, нарушителя задержали в Железногорске. Автомобиль «Дэо Матиз» ехал по проспекту Поселковый, когда его заметил экипаж ДПС. Манера езды вызвала у оперативников подозрение, поэтому было решено остановить транспортное средство. За рулём оказался 32-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД заметили, что от водителя пахнет алкоголем и предложили ему пройти проверку на алкотестере. Прибор показал 0,83 мг/л, но водителя результат не устроил и он настоял на медицинском освидетельствовании.

Однако, прибыв в ПНД Железногорска, мужчина отказался от своих намерений. Полицейские в это время также не теряли времени и проверили железногорца по базам данных. Выяснилось, что его уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Железногорский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын