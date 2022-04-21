Житель Красноярского края ограбил магазин и сам сдался полиции

Житель Канского района ограбил магазин, но сам сдался полиции, почувствовав «угрызения совести».

Всё случилось в селе Филимоново. Злоумышленник зашёл в магазин, когда в нём не было посетителей, и под угрозой ножа потребовал от продавщицы открыть кассу и передать ему деньги. Женщина выполнила его требования, но затем начала звать односельчан на помощь. Налётчик убежал в страхе, успев прихватить с собой чуть более 10 тысяч рублей и потеряв по дороге свой телефон.

На поимку мужчины были высланы наряды патрульных служб, участковые и сотрудники уголовного розыска. Однако, в этот же день он сам явился в отдел полиции. На допросе подозреваемый рассказал, что приезжал в село Филимоново к знакомым, в гостях у которых распивал алкоголь. Решение ограбить кассу магазина к нему в голову пришло во время очередного похода за спиртным. Часть похищенных денег он пропил с приятелями, а остальное отдал в счёт долга. Понимая, что его ищут за преступление, а также испытывая угрызения совести за злодеяние, он приехал в Канск и сдался полиции.

Молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович