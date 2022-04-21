В Хакасии осудили убийцу семьи из пяти человек. Напомним, что трагедия случилась летом прошлого года в селе Джирим. 35-летний местный житель на протяжении двух месяцев встречался с 30-летней жительницей села. Накануне убийства женщина сообщила, что больше не хочет продолжать отношения, чем вызвала у мужчины приступ ревности. Преступник решил, что она изменяет ему и решил заставить её страдать.

Утром 5 августа нетрезвый злоумышленник пришел в дом ее семьи и последовательно зарезал 58-летнего отца, его брата-близнеца, 56-летнюю мать подруги, а также ее 19-летнего брата и 8-летнюю дочь. Через некоторое время после совершенного преступления злоумышленника задержали местные жители. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Суд рассмотрел материалы дела и отправил мужчину в колонию особого режима до конца его дней. Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко