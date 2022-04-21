Пособник террористов занимался пропагандой в колонии Красноярского края

Один из арестантов колонии в Красноярском крае получил 3 годам лишения свободы за призывы к террористической деятельности. Мужчина отбывал наказание за участие в незаконном вооружённом формировании.

Сотрудники УФСБ региона установили, что, оказавшись за решёткой, он продолжил деятельность – оправдывал среди других заключённых террористические акты, совершённые в Беслане и Москве.

В отношении террориста возбудили новое уголовное дело по статье 205 УК РФ. 1-й Восточный окружной военный суд рассмотрел материалы дела и признал мужчину виновным. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ