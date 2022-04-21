В Красноярске двое мужчин отправились в колонию за попытку убийства таксиста. Приговор огласили в здании Свердловского районного суда.

Инцидент произошёл в январе 2021 года. 26-летний таксист на автомобиле Chevrolet Niva подвозил двух мужчин на проспект Красноярский рабочий. Когда они прибыли на указанный адрес, пассажиры избили потерпевшего, посадили на заднее сиденье и поехали кататься по городу. Кроме того, они ограбили его, отобрав 2 тысячи рублей и телефон. В полицию обратились родственники таксиста, когда мужчина перестал выходить на связь. Машину обнаружили на улице Парашютной.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. статьям 158, 161 и 166 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил 29-летнему обвиняемому 8 лет лишения свободы, а его подельнику – 7 лет и 10 месяцев. Они будут отбывать срок в колонии особого режима.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко