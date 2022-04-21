Житель Железногорска оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитации Вооруженных сил

Суд признал 32-летнего жителя Железногорска виновным в дискредитации Вооруженных сил. Мужчина опубликовал в соцсетях видеоролик, на которой выражал негативное отношение к действиям военнослужащих на Украине.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона, автор видео является безработным. Его приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ. Напомним, что санкция предусматривает наложение штрафа на граждан в размере до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

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