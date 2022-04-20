В Красноярске жительница Кемерово украла пенсию у 73-летней женщины.

Кража произошла в Советском районе города. Потерпевшая получила пенсию и положила деньги в карман. Это увидела 32-летняя жительница Кемеровской области и незаметно вытащила у пенсионерки 15 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемой грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Похищенные деньги вернули пожилой красноярке. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемую на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков