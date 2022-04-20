В Красноярске два наркоторговца проведут в колонии 6 лет

В Красноярском крае ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков. Как сообщили в управлении ведомства, в 2020 году двое мужчин доставили в краевую столицу из Нижнего Тагила 700 грамм героина.

«Однако реализовать товар злоумышленникам помешали сотрудники управления, которые при проведении спецоперации задержали их и изъяли из незаконного оборота около килограмма героина», – уточнили в УФСБ по краю.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Советский суд Красноярска признал двоих мужчин виновными и приговорил каждого к 6 годам колонии строгого режима.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ