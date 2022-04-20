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В Лесосибирска мужчина зарезал женщину и 23 года скрывал преступление

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Красноярск
18:00 20 Апреля 2022
в красноярском крае, убийство
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Жителя Красноярского края задержали по подозрению в убийстве 23 года назад. По версии следствия, в 1998 году 16-летний летний житель Лесосибирска пришёл домой к знакомому. Подросток хотел взглянуть на оружие, которое мужчина хранил у себя в квартире, однако хозяина на месте не оказалось. Вместо него на встречу к подозреваемому вышла его сожительница.

Между женщиной и парнем произошла ссора, которая привела к кровавой развязке: подросток взял нож и несколько раз ударил потерпевшую, отчего та погибла на месте. Сразу после убийства несовершеннолетний с места преступления скрылся. Сразу мужчину найти не удалось и расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ зашло в тупик. 

Однако, в 2022 году аналитическая группа по расследованию преступлений прошлых лет вновь изучила материалы дела. В результате удалось идентифицировать отпечатки пальцев, которые нашли в квартире. Вычислить по ним личность подозреваемого было делом техники, так как ранее его привлекали к ответственности за совершение особо тяжкого преступления.

12 апреля он был задержан по месту своей работы в городе Красноярске. В беседе со следователями он частично признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации / РИА Новости

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