В Красноярском крае мужчина устроил дебош в поезде «Северобайкальск-Новосибирск». Транспортные полицейские были вынуждены вывести хулигана из вагона и доставить в дежурную часть.

ЧП произошло на станции Иланская. Сообщается, что дебошир сел в поезд на станции Лена, выпил спиртное и стал шуметь, мешать отдыху пассажиров и ругался матом. На замечания и просьбы прекратить он не реагировал. Тогда проводники вызвали полицию.

На мужчину завели административное дело по статье 20.1 КоАП РФ. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков