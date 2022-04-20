Четверо жителей Красноярского края попали под суд за избиение лесничего и поджог внедорожника

Четверо жителей Красноярского края попали на скамью подсудимых за избиение лесничего и поджог внедорожника судебного пристава.

По данным следствия, подсудимые, дважды приезжали в посёлок Абан. В свой первый приезд в 2019 году, они выполняли заказ предпринимателя, который хотел отомстить приставу за возбуждение исполнительного производства. Они подожгли Toyota Land Cruiser сотрудника ведомства и скрылись. Через год по просьбе того предпринимателя мужчины дважды приезжали в посёлок для избиения местного лесничего из-за отказа выдать бизнесмену разрешение на вырубку и участие в проверках его лесозаготовок.

В отношении трёх красноярцев 29 и 26 лет, а также 51-летнего жителя Абана были возбуждены уголовные дела по статьям 111, 112, 167 УК РФ. Их расследования завершены и отправились в суд.

Уголовное дело в отношении организатора поджога и избиений находится на стадии расследования в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко