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Четверо жителей Красноярского края попали под суд за избиение лесничего и поджог внедорожника

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Красноярск
15:45 20 Апреля 2022
красноярск, суд
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Четверо жителей Красноярского края попали на скамью подсудимых за избиение лесничего и поджог внедорожника судебного пристава. 

По данным следствия, подсудимые, дважды приезжали в посёлок Абан. В свой первый приезд в 2019 году, они выполняли заказ предпринимателя, который хотел отомстить приставу за возбуждение исполнительного производства. Они подожгли Toyota Land Cruiser сотрудника ведомства и скрылись. Через год по просьбе того предпринимателя мужчины дважды приезжали в посёлок для избиения местного лесничего из-за отказа выдать бизнесмену разрешение на вырубку и участие в проверках его лесозаготовок.

В отношении трёх красноярцев 29 и 26 лет, а также 51-летнего жителя Абана были возбуждены уголовные дела по статьям 111, 112, 167 УК РФ. Их расследования завершены и отправились в суд. 

Уголовное дело в отношении организатора поджога и избиений находится на стадии расследования в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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