Житель Красноярского края ради своих коров поджог сухую траву

Жителя Абанского района Красноярского края задержали за поджог травы в период особого противопожарного режима. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, мужчина приехал на свои старые покосы недалеко от населённого пункта и развёл костёр, огонь от которого перекинулся на ближайший лес. Общая площадь возгорания составила 13 га.

На допросе поджигатель рассказал, что пытался добиться скорейшего роста зелёной травы для своих коров.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Для граждан штраф по статье – до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – до 50 тыс руб, для юридических лиц – до 1 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович