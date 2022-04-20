В Красноярске водителя «Яндекс.Такси» подозревают в краже самоката с детской площадки. Как сообщают Gornovosti.ru, Все произошло во дворе дома № 6 «и» на улице Свердловской и попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина на автомобиле с логотипом агрегатора заехал во двор, открыл багажник и положил в него самокат, оставленный одним из детей. Отец ребёнка обратился в полицию.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, изымают видео с камер видеонаблюдения, также устанавливается личность подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Видео: Gornovosti.ru