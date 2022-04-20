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Красноярские полицейские разыскивает подозреваемого в грабеже

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Красноярск
12:40 20 Апреля 2022
красноярск, розыск, полиция
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Сотрудники уголовного розыска городской полиции просят помощи в установлении личности подозреваемого в грабеже.

Красноярские полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже мужчину. По информации от ведомства, 5 апреля он похитил у одной из жительниц краевого центра дорогой телефон. Девушка возвращалась домой от подруги через гаражный массив в Кировском районе. Там она и встретила подозреваемого, который повалил потерпевшую на землю и забрал гаджет стоимостью около 100 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска устанавливают личность и местонахождения грабителя. Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщать всю имеющуюся информацию по телефонам 8-923-311-17-14 или 8-923-333-37-81.

Красноярские полицейские разыскивает подозреваемого в грабеже

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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