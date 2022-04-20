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Часть центра Красноярска осталась без света из-за аварии

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Красноярск
11:35 20 Апреля 2022
красноярск, авария, электричество
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Часть центра Красноярска осталась без света из-за аварии. Как сообщили в Центральной службе городского хозяйства «005» обесточенными оказались дома на проспекте Мира, улицах Горького, Ленина, Красной Армии, Декабристов, Робеспьера, Маерчака и один дом на Ады Лебедевой, 149.

Устранением последствий занималась компания Россети Сибирь. Причиной неполадок назвали повреждение кабельной линии. В 12:50 подачу электричества восстановили, но часть домов всё равно останется без света до 17:00 из-за планового отключения.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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