Часть центра Красноярска осталась без света из-за аварии. Как сообщили в Центральной службе городского хозяйства «005» обесточенными оказались дома на проспекте Мира, улицах Горького, Ленина, Красной Армии, Декабристов, Робеспьера, Маерчака и один дом на Ады Лебедевой, 149.

Устранением последствий занималась компания Россети Сибирь. Причиной неполадок назвали повреждение кабельной линии. В 12:50 подачу электричества восстановили, но часть домов всё равно останется без света до 17:00 из-за планового отключения.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин