В Красноярском крае мужчина хранил дома природное золото на сумму более 5 млн рублей

В Красноярском крае полиция завершила расследование уголовного дела по статье 191 УК РФ. В октябре полицейские нашли у жителя посёлка Солонцы 1 кг. природного золота. Драгоценный металл в виде песка и 18 слитков мужчина хранил в сейфе у себя дома. Общая стоимость изъятого золота по оценке экспертов достигает 5 миллионов 700 тысяч рублей.

На допросе обвиняемый рассказал, что нашёл песок и самородки недалеко от золотоизвлекательной фабрики в посёлке Коммунар. Позже в печи он самостоятельно изготовил слитки для дальнейшей продажи.



Было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Рассмотрением материалов дела займётся Емельяновский районный суд.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова