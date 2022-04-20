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В Красноярском крае мужчина хранил дома природное золото на сумму более 5 млн рублей

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Красноярск
10:25 20 Апреля 2022
в красноярском крае, полиция
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В Красноярском крае полиция завершила расследование уголовного дела по статье 191 УК РФ. В октябре полицейские нашли у жителя посёлка Солонцы 1 кг. природного золота. Драгоценный металл в виде песка и 18 слитков мужчина хранил в сейфе у себя дома. Общая стоимость изъятого золота по оценке экспертов достигает 5 миллионов 700 тысяч рублей.

На допросе обвиняемый рассказал, что нашёл песок и самородки недалеко от золотоизвлекательной фабрики в посёлке Коммунар. Позже в печи он самостоятельно изготовил слитки для дальнейшей продажи. 

Было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Рассмотрением материалов дела займётся Емельяновский районный суд.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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