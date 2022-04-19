В Ачинском районе из-за склада люминесцентных ламп ввели режим повышенной готовности

В Ачинском районе обнаружили несанкционированный склад отходов 1 класса опасности – люминесцентных ламп. Из-за этого по всей территории Белоярского сельсовета ввели режим повышенной готовности, сообщают в пресс-службе МВД.

Полицейские узнали об этом в ходе мониторинга СМИ. Сотрудники ОВД нашли организаторов склада. В настоящее время администрацией Ачинского района устанавливает, какой ущерб причинён окружающей среде.

Сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков