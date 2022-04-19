В Иркутске женщина угнала авто на глазах у инспекторов ГИБДД. Как рассказали в ведомстве, экипаж дорожно-постовой службы остановил на проспекте Маршала Жукова иномарку Toyota Mark II, которая совершала странные манёвры. За рулём находился мужчина с явными признаками опьянения и 44-летняя пассажирка, также пьяная.

Пока инспекторы проверяли документы у хозяина авто, иркутянка села за руль и уехала. Полицейские начали преследование. Женщина игнорировала все требования полицейских об остановке и нарушала ПДД. Но уйти от преследования ей не удалось. В отношении нарушительницы составили 33 административных материала.

Угнанный автомобиль поместили на спецстоянку. Суд назначил нарушительнице наказание в виде двух суток ареста.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко