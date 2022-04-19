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В Норильске водитель большегруза погиб от удара током

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Красноярск
15:20 19 Апреля 2022
в красноярском крае, гибель
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В Норильске водитель большегруза погиб от удара током.

Как рассказали в Следственном комитете, 38-летний мужчина вместе с напарником транспортировали экскаватора с помощью трала. В районе Талнах мужчины начали спускать экскаватор на землю. В какой-то момент водитель задел стрелой высоковольтную линию электропередач и получил удар током. От полученных травм он скончался, его 24-летний напарник попал в больницу. 

Следователи начали проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: © ГСУ СК РФ

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