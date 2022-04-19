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В Красноярске будут судить банду лже-букмекеров

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Красноярск
15:00 19 Апреля 2022
красноярск, суд
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В Красноярске будут судить банду лже-букмекеров. По данным следствия, группа из 19 человек работала под видом букмекерской конторы «СпортБет» в период с 2015 по 2020 год.  Штат подпольного казино состоял из лиц, обладающих обширным опытом проведения азартных игр.

«В игорных заведениях были установлены камеры, которые позволяли отслеживать работу крупье и решать любые спорные ситуации с игроками. Штат казино имел четкую структуру: игры проводили крупье, те подчинялись администраторам, возглавлял казино управляющий, отчитывающийся перед главой преступного сообщества. В казино имелась система охраны», –рассказали в следственном управлении.

За пять лет группировка заработала около 13 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Следственном комитете отметили, что эти 19 человек составляли одну из трех групп, которыми управлял один красноярец. Всего установлена причастность к преступной деятельности 60 человек, работавших как на территории краевой столицы, так и за пределами региона – В Кемерове. Уголовное дело в отношении главы ОПГ и других фигурантов находятся в процессе расследования.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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