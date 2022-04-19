В Красноярске отдыхающие подожгли траву рядом с «Красивым берегом» в Академгородке. Жители района выложили фотографии пожара в соцсети.

На кадрах видно, как неизвестные разводят костёр у опоры ЛЭП. В итоге, сгорели несколько молодых берез.

«Нижний Академ, берег с видом на мужской монастырь, вид после приезда отдыхающих», – подписал фотографии автор.

В комментариях люди жалуются на то, что отдыхающих становится всё больше. Люди приезжают в зоны отдыха, жгут костры и разбрасывают мусор. Некоторые красноярцы предлагают установить колёсные ежи на подъездах к «Красивому берегу».

Фото: © vk.com/gorodles