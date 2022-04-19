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В Красноярске отдыхающие подожгли траву рядом с «Красивым берегом» в Академгородке

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Красноярск
13:07 19 Апреля 2022
красноярск, вандализм
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В Красноярске отдыхающие подожгли траву рядом с «Красивым берегом» в Академгородке. Жители района выложили фотографии пожара в соцсети. 

На кадрах видно, как неизвестные разводят костёр у опоры ЛЭП. В итоге, сгорели несколько молодых берез.

«Нижний Академ, берег с видом на мужской монастырь, вид после приезда отдыхающих», – подписал фотографии автор.

В комментариях люди жалуются на то, что отдыхающих становится всё больше. Люди приезжают в зоны отдыха, жгут костры и разбрасывают мусор. Некоторые красноярцы предлагают установить колёсные ежи на подъездах к «Красивому берегу».

Фото: © vk.com/gorodles

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