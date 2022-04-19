В Красноярске мужчина задушил бывшую жену и спрятал её тело в бочке с кислотой

В Красноярске вынесен приговор мужчине, который убил свою бывшую жену, а её тело спрятал в бочке с кислотой.

Как рассказали в прокуратуре, в феврале 2021 подсудимый, будучи в гостях у экс-супруги, накинул ей на шею металлический трос и несколько раз ударил ножом. Женщина погибла на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело в пластиковую бочку с фтористоводородной кислотой у себя в гараже. Ёмкость нашли сотрудники полиции во время обыска. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Суд рассмотрел материалы дела и отправил красноярца в исправительную колонию строго режима на 9 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко