Житель Красноярского края снял 4-комнатную квартиру для выращивания конопли

Житель Железногорска арендовал 4-комнатную квартиру для выращивания конопли. 43-летний местный житель установил в каждой комнате по теплице с оборудованием для поддержания уровня влажности и температуры.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли плантацию. При обыске было изъято 13 кустов конопли, а также 11 пакетов массой 2 кг 250 г с частями растения.

В отношении безработного мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова