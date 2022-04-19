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Житель Красноярского края снял 4-комнатную квартиру для выращивания конопли

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Красноярск
11:35 19 Апреля 2022
в красноярском крае, полиция
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Житель Железногорска арендовал 4-комнатную квартиру для выращивания конопли. 43-летний местный житель установил в каждой комнате по теплице с оборудованием для поддержания уровня влажности и температуры. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли плантацию. При обыске было изъято 13 кустов конопли, а также 11 пакетов массой 2 кг 250 г с частями растения. 

В отношении безработного мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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