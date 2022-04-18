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На комбинате в Бурятии отравились неизвестным газом пять сотрудников

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Красноярск
15:31 18 Апреля 2022
бурятия, происшествие
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На комбинате в Бурятии отравившись неизвестным газом пять сотрудников. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, 17 апреля в здании резервуара предприятия нашли тела двух мужчин и трёх женщин. Ещё одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение. Её госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии.

«На территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри», – отметили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ. Для определения причины смерти работников назначены экспертизы. Глава республики Алексей Цыденов поручил подчинённым оперативно выплатить компенсации: семьи погибших получат по 500 тыс. рублей, пострадавшая – 200 тыс. рублей.

Фото: © СУ СКР по Бурятии

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