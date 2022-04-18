Жительница Красноярского края палкой разгромила BMW бывшего сожителя

В Зеленогорске девушка разгромила BMW бывшего сожителя. Местная жительница сообщила в полицию о том, что восьмом часу утра во дворе одного из домов, неизвестная бьёт палкой по припаркованной машине. Сотрудники ДПС и оперативно-следственная группа выехали на место и задержали дебоширку.

Девушка рассказала, что владелец авто и она расстались месяц назад. После посещения ночного клуба злоумышленница решила встретиться с мужчиной, но, не застав его дома, разбила дорогую иномарку. До приезда полиции она успела повредить передний бампер авто, переднюю фару, боковые зеркала, лобовое стекло и переднюю стойку. Медосвидетельствование показало, что в крови у зеленогорки было 0,93 промилле алкоголя.

В полиции уточнили, что владельцем автомобиля по документам является бабушка мужчины. Заявления от них пока не поступило. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

Фото: © 24.мвд.рф