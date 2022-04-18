В Лесосибирске раскрыли кражу аккумуляторов на сумму 11 тысяч рублей.

В январе 2022 года в дежурную часть полиции обратился местный житель, который сообщил, о краже двух аккумуляторов из его автомобиля. В ходе розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Оперативники выяснили, что ранее судимый 26-летний мужчина в ноябре прошлого года, находясь в нетрезвом состоянии, проник на огороженный участок и совершил кражу из автомобиля КАМАЗ. Аккумуляторы он продал за 2 тысячи рублей, а выручку потратил на личные нужды.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В совершении преступления мужчина сознался, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко