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Житель Бирилюсского район Красноярского края 20 лет хранил у себя дома 330 грамм пороха

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Красноярск
09:45 18 Апреля 2022
в красноярском крае, мвд
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Житель Бирилюсского район Красноярского края 20 лет хранил у себя дома  330 грамм пороха.

Как рассказали в МВД региона, вещество нашли во время обыска у 71-летнего пенсионера. Полиция искала украденный лодочный мотор, но вместо него обнаружили  банки с порохом. Мужчина пояснил, что хранит опасное вещество с тех пор, когда подобное можно было держать дома без специального разрешения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Пенсионеру грозит лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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