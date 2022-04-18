Житель Бирилюсского район Красноярского края 20 лет хранил у себя дома 330 грамм пороха.

Как рассказали в МВД региона, вещество нашли во время обыска у 71-летнего пенсионера. Полиция искала украденный лодочный мотор, но вместо него обнаружили банки с порохом. Мужчина пояснил, что хранит опасное вещество с тех пор, когда подобное можно было держать дома без специального разрешения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Пенсионеру грозит лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова