18 апреля
Красноярск
погода +8 °C
80.04
 
€ 87.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском микрорайоне Солнечный пал травы уничтожил 3 автомобиля

Главная Происшествия
Красноярск
20:26 17 Апреля 2022
красноярск, общество, происшествия, в россии, пожары
версия для печати Ico_print

В Красноярске на автостоянке рядом с улицей Ольховая, 4 произошел крупный пал травы, в результате которого сгорело несколько машин на стоянке.

Как сообщают очевидцы, разгорелось пламя в углу автостоянки и перекинулось на ближайшие машины. Жители близлежащих домов самостоятельно спасли три машины, оттащив их от огня. 

В Красноярском микрорайоне Солнечный пал травы уничтожил 3 автомобиля

«Находились и такие, кто целью ставил только спасение своего добра. Один водитель, отогнав свой джип, отказался помочь оттащить другие машины, мотивируя это тем, что свое авто уже спас», - пишут подписчики паблика мкрн Солнечный.

Но не всем так повезло, как владельцу джипа. Три машины не успели отвезти: одна сгорела целиком, две другие прилично пострадали и возможно не подлежат восстановлению.

А ещё наши подписчики говорят, что у охранник стоянки был с признаками алкогольного опьянения.

В Красноярском микрорайоне Солнечный пал травы уничтожил 3 автомобиля

Фото: vk.com/ krassunny

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае сотрудница почты пойдет под суд за кражу 65 тысяч рублей

В Красноярском крае сотрудница почты пойдет под суд за кражу 65 тысяч рублей

17 Апреля 2022 г.
Женщина присваивала деньги больше полугода
Новости Красноярска: Мошенник выманил у железногорца 36 тыс. рублей на создание крипторобота

Мошенник выманил у железногорца 36 тыс. рублей на создание крипторобота

16 Апреля 2022 г.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159.3 УК РФ
Новости Красноярска: Под Канском в природном пожаре пострадал строящийся дом

Под Канском в природном пожаре пострадал строящийся дом

16 Апреля 2022 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Якутии директора школы подозревают в покрывании педофила

В Якутии директора школы подозревают в покрывании педофила

15 Апреля 2022 г.
Педагог игнорировала жалобы девочки
Новости Красноярска: В Красноярске 20-летний водитель мопеда отпраздновал день рождения в отделе полиции

В Красноярске 20-летний водитель мопеда отпраздновал день рождения в отделе полиции

15 Апреля 2022 г.
Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске на Взлетке подрались автомобилисты

В Красноярске на Взлетке подрались автомобилисты

15 Апреля 2022 г.
Сотрудники ГИБДД Красноярска разбираются в обстоятельствах конфликта
Новости компаний
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Новости Красноярска: Huawei удалила из AppGallery приложения банков «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие»

Huawei удалила из AppGallery приложения банков «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие»

12 Апреля 2022 г.
Данные приложения нельзя найти и скачать
Новости Красноярска: С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

14 Апреля 2022 г.
Стоимость туров на человека на Алтай — от 55 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru