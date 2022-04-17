В Красноярском микрорайоне Солнечный пал травы уничтожил 3 автомобиля

В Красноярске на автостоянке рядом с улицей Ольховая, 4 произошел крупный пал травы, в результате которого сгорело несколько машин на стоянке.

Как сообщают очевидцы, разгорелось пламя в углу автостоянки и перекинулось на ближайшие машины. Жители близлежащих домов самостоятельно спасли три машины, оттащив их от огня.

«Находились и такие, кто целью ставил только спасение своего добра. Один водитель, отогнав свой джип, отказался помочь оттащить другие машины, мотивируя это тем, что свое авто уже спас», - пишут подписчики паблика мкрн Солнечный.

Но не всем так повезло, как владельцу джипа. Три машины не успели отвезти: одна сгорела целиком, две другие прилично пострадали и возможно не подлежат восстановлению.

А ещё наши подписчики говорят, что у охранник стоянки был с признаками алкогольного опьянения.

Фото: vk.com/ krassunny