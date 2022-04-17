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В Красноярском крае сотрудница почты пойдет под суд за кражу 65 тысяч рублей

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Красноярск
14:45 17 Апреля 2022
почта, кража, красноярск, общество, происшествия
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Уголовное дело в отношении сотрудницы почтового отделения возбуждено в Каратузском районе Красноярского края. По информации следствия, женщина подозревается в присвоении более 65 тысяч рублей.

Заявление в полицию подал руководитель почтового отделения, после того, как во время ревизии была выявлена недостача. Оперативники установили, что одна из сотрудниц почты - женщина 1994 года рождения -  в период с июля 2021 года по февраль 2022 года принимала платежи в за ЖКУ от населения, но деньги в кассу не вносила, а присваивала. Ущерб составил более 65 тысяч рублей.

УФПС Красноярского края оказывает полное содействие следствию и сообщает, что сотрудница уже дала признательные показания и уволена. Девушке грозит наказание - до двух лет лишения свободы. На время следствия она остается на свободе.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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