Мошенник выманил у железногорца 36 тыс. рублей на создание крипторобота

Мошенник выманил у жителя Железногорска 36 тыс. рублей на заказе программного обеспечения. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, пострадавший разместил на своей странице в соцсетях объявление о поиске человека, который поможет автоматизировать торговлю криптовалютой на бирже. В тот же день с ним связался злоумышленник и предложил свои услуги.

Мужчины обсудили условия сделки и заключили договор на сумму 110 тыс. рублей. Аферист использовал паспорт жителя Тамбовской области, а сам сообщил, что живёт в Туве. Обманутый железногорец заплатил авансом 36 600 рублей, отослал исполнителю чек об оплате, а спустя день обнаружил, что «программист» удалил из соцсетей всю деловую переписку. Сотовый телефон также оказался недоступен.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков