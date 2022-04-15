В Якутии директора школы подозревают в покрывании педофила

В Якутии директора школы подозревают в халатности. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Якутии, одна из учениц регулярно обращалась к ней с жалобами на сексуальное насилие. В ходе следствия выяснилось, что мужчина истязал ребёнка на протяжении семи лет. Педагог никак на это не реагировала, в полицию не обращалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины по статье 293 УК РФ.

Напомним, что отец пострадавшей девочки был задержан накануне. Его обвиняют в совершении преступлений по статьям 132, 133 и 156 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов