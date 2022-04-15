15 апреля
Красноярск
погода +10 °C
81.29
 
€ 88.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске 20-летний водитель мопеда отпраздновал день рождения в отделе полиции

Главная Происшествия
Красноярск
18:42 15 Апреля 2022
красноярск, гибдд
версия для печати Ico_print

В Красноярске 20-летний водитель мопеда отпраздновал день рождения в отделе полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, накануне вечером двое парней ехали в частном секторе накануне Свердловского района. Их заметили инспекторы ДПС и, зная, что в таких местах молодёжь часто не имеет прав, остановили транспортное средство.

И действительно, у водителя не было водительского удостоверения, к тому же он был пьян.  После медосвидетельствования алкотестер показал 0,645 мг/л.

В отношении правонарушителя составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Остаток вечера именинник провёл в полиции. Утром парня доставили в суд, где его наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Все выходные инспекторы ДПС будут проверять водителей на состояние трезвости в разных районах города. Информацию о пьяных за рулём просят сообщать об этом в ГИБДД по телефону 8 (391) 263-10-19.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске на Взлетке подрались автомобилисты

В Красноярске на Взлетке подрались автомобилисты

15 Апреля 2022 г.
Сотрудники ГИБДД Красноярска разбираются в обстоятельствах конфликта
Новости Красноярска: ФСБ России арестовали в Хакасии руководителей экстремистской организации

ФСБ России арестовали в Хакасии руководителей экстремистской организации

15 Апреля 2022 г.
задержанные хотели уничтожить РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае отстранили от должности главу поселка Березовка

В Красноярском крае отстранили от должности главу поселка Березовка

15 Апреля 2022 г.
Мужчину подозревают превышение должностных полномочий
Новости Красноярска: В Омске во время катания сломалась карусель

В Омске во время катания сломалась карусель

15 Апреля 2022 г.
После инцидента администрация парка принесла извинения посетителям
Новости Красноярска: На въезде в Красноярск появилось табло с надписью: «Вечер в хату арестанты»

На въезде в Красноярск появилось табло с надписью: «Вечер в хату арестанты»

15 Апреля 2022 г.
Раньше на экране «Добро пожаловать в Красноярск – город трудовой доблести!»
Новости Красноярска: В Енисейске экс-главного бухгалтера осудили за хищение 11 млн рублей

В Енисейске экс-главного бухгалтера осудили за хищение 11 млн рублей

15 Апреля 2022 г.
Женщина признала свою вину и возместила ущерб
Новости компаний
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

Что красноярцы едят под видом сырокопчёной колбасы?

12 Апреля 2022 г.
Проверку прошли 5 образцов из 10
Новости Красноярска: С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

14 Апреля 2022 г.
Стоимость туров на человека на Алтай — от 55 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

11 Апреля 2022 г.
Продукт марки «Молочная сказка» фальсифицирован
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru