В Красноярске 20-летний водитель мопеда отпраздновал день рождения в отделе полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, накануне вечером двое парней ехали в частном секторе накануне Свердловского района. Их заметили инспекторы ДПС и, зная, что в таких местах молодёжь часто не имеет прав, остановили транспортное средство.

И действительно, у водителя не было водительского удостоверения, к тому же он был пьян. После медосвидетельствования алкотестер показал 0,645 мг/л.

В отношении правонарушителя составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Остаток вечера именинник провёл в полиции. Утром парня доставили в суд, где его наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Все выходные инспекторы ДПС будут проверять водителей на состояние трезвости в разных районах города. Информацию о пьяных за рулём просят сообщать об этом в ГИБДД по телефону 8 (391) 263-10-19.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко