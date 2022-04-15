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В Красноярске на Взлетке подрались автомобилисты

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Красноярск
17:42 15 Апреля 2022
красноярск, гибдд
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Сотрудники ГИБДД Красноярска разбираются в обстоятельствах конфликта в мкрн Взлётка. На проезжей части подрались двое водителей. Видео опубликовано в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как автомобили «УАЗ» и Toyota едут по дорожной части. В какой-то момент иномарка решила перестроиться, но авто не пускают. Через какое-то время автомобилисты вновь поравнялись. Toyota едет рядом с «УАЗом», не пропуская никого вперёд. На светофоре оба транспорта останавливаются, за кадром начинается словесная перепалка.

Водитель отечественного авто сообщил в ГИБДД, что хозяин иномарки причинил ему телесные повреждения, а после скрылся. Пострадавшего отправили на прохождение медицинской экспертизы. Идут поиски второго участника конфликта.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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