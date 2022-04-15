ФСБ России арестовали в Хакасии руководителей экстремистской организации. Как сообщает ТАСС, задержанные пытались создать боевые подразделения для ликвидации РФ как государства. Среди целей группы было насильственное изменение конституции страны. Во время обысков в офисе и квартирах подозреваемых были найдены печатные материалы экстремистского содержания, средства связи и компьютерная техника.

«Пресечены попытки создания боевых подразделений с привлечением военнослужащих территориального гарнизона Министерства обороны России, а также получения доступа к оружию и боеприпасам», — говорится в сообщении.

Против организатора и одного из руководителей возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ. Их заключили под стражу на два месяца по решению суда.

Фото: © РИА Новости ФСБ РФ