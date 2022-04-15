В Красноярском крае отстранили от должности главу поселка Березовка. Мужчину подозревают превышение должностных полномочий, сообщили в СК РФ.

По версии следствия, в 2017 году глава поселка незаконно продал по заниженной стоимости два земельных участка на территории поселения. Покупатель распорядился участками по своему усмотрению – продал и подарил участки третьим лицам. Ущерб от действий обвиняемого составил 5 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Свою вину мужчина не признал.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков