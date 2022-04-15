В Омске во время катания сломалась карусель

В омском парке аттракционов произошел инцидент с каруселью. Она сломалась прямо во время катания.

«Прямо сейчас «Орбита» взорвалась. Она подняла людей выше, чем обычно. Людей хлестало прям ветками. После этого порвало гидроцилиндр, всех залило маслом. Было очень жутко и страшно», — поделился очевидец.

После инцидента администрация парка принесла извинения посетителям. Всем посетителям, которые прокатились на опасной карусели, выплатят компенсацию, а ещё предоставят парковую карту на льготное посещение аттракционов. Руководство парка отметило, что пострадавших нет и сейчас проводится проверка и ремонт. Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку.

Фото: скриншот из видео о поломке карусели в Омске