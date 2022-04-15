На въезде в Красноярск появилось табло с надписью: «Вечер в хату арестанты». Раньше на экране, установленном на улице Калинина, было написано: «Добро пожаловать в Красноярск – город трудовой доблести!».

Пользователи группы «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» во ВКонтакте предположили, что инфопанель взломали.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что на место выехали специалисты Центра мониторинга, но к их приезду надпись уже пропала. Сейчас проводится проверка программного обеспечения.

Фото: © vk.com/kras_sunny