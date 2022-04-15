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В Енисейске экс-главного бухгалтера осудили за хищение 11 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
10:55 15 Апреля 2022
в красноярском крае, суд
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В Красноярском крае главного бухгалтера приговорили к условному сроку за хищение 11 млн рублей. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, с декабря 2015 по октябрь 2020 года пятеро бухгалтеров одного из учреждений Енисейска занимались мошенничеством с зарплатами. Они вносили в реестры данные фактически не работающих лиц. Подсудимая переводила деньги с расчётных счетов "работников" на счета участников преступной группы и их родственников.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В ходе следствия экс-главный бухгалтер признала свою вину и полностью возместила ущерб.

Енисейский районный суд рассмотрел собранные доказательства и назначил женщине наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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