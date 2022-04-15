Экс-начальнице юридического отдела Красноярского центра охраны материнства и детства вынесли приговор

В Красноярске вынесли приговор экс-начальнице юридического отдела краевого клинического центра охраны материнства и детства за подстрекательство к подделке документов.

По данным следствия, в 2020 году подсудимая попросила медицинскую сестру заполнить три свидетельства о рождении и указать в графе «мать» гражданок КНР вместо сведений об истинных роженицах. После этого медработница передала фиктивные документы директору ООО "Дидилия», а тот обратился в территориальный отдел загса с просьбой произвести государственную регистрацию детей. Младенцев хотели продать в семьи за рубежом.

Экс-начальница вины не признала. Суд рассмотрел материалы дела и приговорил женщину к двум годам ограничения свободы с запретом покидать пределы Красноярска и изменять место жительства.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев