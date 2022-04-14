Из-за пожаров в одном из городов Красноярского края усилят контроль за качеством воздуха

У поселка Пригородный в Минусинском районе 14 апреля произошел пал крупный пал травы.

По информации Роспотребнадзора Красноярского края, в связи с пожаром и распространением дыма усилят контроль за качеством воздуха.

«В связи с лесным пожаром в районе посёлка Пригородный и распространением дыма в сторону Минусинска Управлением Роспотребнадзора организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки Минусинска», – пишет главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Отметим, что пожар в Минусинском районе уже локализован, а в ближайшее время его ликвидируют.

В тушении огня участвует больше 115 человек, 13 единиц спецтехники. Задействовали авиацию – два самолета АН-2 с водосливными устройствами.

Фото: Правительство Красноярского края

