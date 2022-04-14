Лесной пожар в Красноярском крае потушили с помощью двух самолётов

В Минусинском районе Красноярского края потушили ландшафтный пожар возле посёлка Подгорный. Для этого сотрудники МЧС использовали два самолета АН-2 с водосливными устройствами. Это первый случай в 2022 году.

Кроме авиации, в тушении участвовали 115 человек и 13 единиц спецтехники. Благодаря слаженным действиям огонь не был подпущен к населённому пункту.

«Чтобы остановить фронт огня специалисты ЛПЦ провели встречный отжиг и обработали кромку пожара, чтобы исключить дальнейшее распространение огня. Cлаженная работа экипажей самолетов АН-2 с лётчиками-наблюдателями и пожарными на земле, позволила выполнить максимально точный сброс воды в очаг возгорания», – рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

В условиях сухой и ветреной погоды жителей просят быть предельно бдительными и внимательными, отказаться от использования огня. В случае обнаружения возгорания сообщать по телефонам: 8-800-100-94-00 или 112.

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